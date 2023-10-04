美國極右派聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）痛批眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）

在聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）周二站在民主黨對手那邊，投票決議罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，共和黨同僚終於受夠他了。他們不讓他在黨團核心小組內辯論，甚至把他趕到會議室少數民主黨那邊。

綜合外電3日報導，極右派眾議員蓋茨雖然成功扳倒麥卡錫，但也付出了代價。共和黨周二正考慮把蓋茲逐出黨團會議。「我很想要他退出黨團會議，」聯邦眾議院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）說，「他不該在共和黨內。」而加州共和黨聯邦眾議員賈西亞賈西亞（Mike Garcia）則說，蓋茨是個「很危險的共和黨人」。

另一方面，麥卡錫已告訴共和黨人，在蓋茲帶頭罷免他後，他不會再尋求連任議長，不過，他也批評了蓋茨。「瞧，你們都知道蓋茨；你們知道，這是針對個人，」麥卡錫在遭罷免後直言，「這和預算支出無關，這與他指責某人所做的一切無關。這一切都是為了引起你們的注意。」

雖然麥卡錫說，蓋茲會提案罷免他，是因為他沒幫忙壓下募款道德調查，但蓋茲卻強烈駁斥，並自稱是全美國國會受調查最多的人。蓋茲還強調，好幾個執法機構已還他清白。

此外，他堅稱，自己會提案罷免麥卡錫，是因為他的表現。蓋茲還說，他想要朝政治目標前進，只能靠老百姓捐個10、20、30塊美元，至於那些一天進行3次說客募款活動，並和特殊利益團體交換條件，以獲取現金的人，根本沒資格來跟他說教。

By the time Rep. Matt Gaetz (R-Fla.) made good on his long-standing threats to force a vote to topple Kevin McCarthy (R-Calif.), his Republican colleagues were so fed up with him that they wouldn’t let him debate from within their caucus. https://t.co/CHehTcvg2V — The Washington Post (@washingtonpost) October 4, 2023

雖然近年來共和黨內爭議不斷，但至今似乎唯有蓋茨真正有被正式退出黨團的危險。當蓋茲被問及，怕不怕被趕出黨團時，他的態度和提案罷免麥卡錫時一樣自以為是。「如果他們要把我趕出去，」蓋茲說，「那就讓我知道，他們什麼時候會投票。」

蓋茨是共和黨極右派領導人，這些強硬分子先前堅持要大幅削減開支，才能通過聯邦新資金，以致讓聯邦政府瀕臨關門。此外，他們也反對進一步援助烏克蘭，主張這筆錢可以更妥善地用以打擊非法移民。