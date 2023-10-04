雙十連假首日桃南下匝道全高乘載管制，桃警鎖定風景區和周年慶熱點疏導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

雙十連假首日桃南下匝道全高乘載管制，桃警鎖定風景區和周年慶熱點疏導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

10月7至10日是國慶日4天連假，桃園市政府警察局預估出遊人、車潮將多於中秋連假，且外出目的從返鄉轉為觀光，已鎖定風景區、周年慶熱點訂頒疏導計畫嚴陣以待，桃園境內的南下匝道7日6至12時都實施高乘載管制，平鎮系統從同日5時封閉至12時，呼籲民眾避開易壅塞路段、妥適規畫行程，配合警方管制疏導，把握寶貴假期時間。

桃園市政府警察局研判，國慶連假天數較長，且多數民眾已利用中秋節返鄉，本次連假人、車潮將集中在大溪老街、石門水庫及台7線沿線風景區；此外「2023世界客家博覽會」各場館在國慶連假期間持續展出，請遊客出門前先確認活動停車及交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員之管制及引導。

國道疏運部分，警方將配合高速公路局執行管制措施，10月7日6至12時，桃園境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。10月7日5至12時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

參考往例連假經驗，下午時段風景區周邊主要道路壅塞情形明顯，警方籲請用路人多利用替代道路，如大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，自復興區返程遊客可改道台7乙線或台3線經新北市三峽區往北，以有效分散車流，減少壅塞情形。

另10月起各大百貨公司及購物中心周年慶活動均已開跑，購物熱點包含華泰名品城、台茂、大江購物中心及統領、遠東、新光三越百貨，因停車空間有限，請民眾多利用大眾運輸前往，如遇停車場滿場，請勿沿道路停等排隊影響交通，警方將針對嚴重影響交通之排隊車輛加強管制疏導，請民眾配合。