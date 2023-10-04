華為推出5G旗艦新機Mate60 Pro系列引起全球關注，尤其處理器晶片採用中芯7奈米製程，突顯大陸晶片業在美國制裁背景下的驚人實力。專家分析指出，此事突顯晶片制裁的漏洞，恐會讓美國失去盟友的信任，削弱盟友繼續共同制裁大陸的意願，是美國制裁的大危機。

專研半導體產業動向的國際研究機構East-West Futures經理John Z. Lee投書南華早報，他先是質疑，中芯能夠生產先進製程7奈米晶片，是不是代表大陸在出口管制生效後仍可以持續獲得設備，如果此事為真，就會引發制裁失效與執行的問題。

即使狀況並非如此，John Z. Lee認為，在華為與中芯取得突破之際，美國面臨的最大危機是盟友繼續支持制裁大陸晶片業的意願下滑，「歐洲、日本及韓國相當擔心追隨美國，會導致企業利益受到損害。」

John Z. Lee直言，華為晶片的勝利證明美國對大陸的制裁是相當愚蠢的，如果美國與大陸脫鉤的野心越大，出口管制措施就必須更深入，但很少國家會完全將大陸拒於門外。

John Z. Lee指出，由於先進技術受到限制，大陸晶片雖然無法進行最頂尖的競爭，但在龐大的資源下，大陸在人工智慧、資訊處理及通訊等領域不會因此停下腳步。