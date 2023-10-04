今年以來，「存債」成為新顯學。隨著升息進入末端，買債超級甜蜜點逐漸浮現，不僅債息甜美，又有機會兼顧資本利得。但市面上債券商品琳瑯滿目，該怎麼挑選，讓不少投資人傷透腦筋。

儘管美國聯準會在九月20日的會議，暗示今年底前會再升息一次，「利率點陣圖」也顯示，明年可能會降息2碼，但美國經濟前景充滿變數，油價飆升、罷工效應、美國服務業PMI降到50.2，寫下八個月新低等等，在在影響明年能否順利軟著陸，也牽動著降息速度和幅度。

不過，升息已來到末端，「存債」有利可圖，幾乎是市場共識。尤其美十年期公債殖利率一度衝高來到4.5％，創下2007年金融海嘯以來新高，更加深了債券的長期投資價值。即使有對沖基金操盤人認定，十年期公債殖利率甚至將挑戰5％以上，但就長線布局的角度而言，現在正是進場的甜蜜點。

目前債券商品的選擇性多元且複雜，有單一企業海外債、ETF和基金，投資人若不知如何選擇，不妨參考以下三個準則，將有機會進一步放大獲利。

1. 鎖定「投資等級債」最安心：

買債最擔心的是違約率，投資等級債殖利率已來到5.3％以上，過去30年來，即使遇到經濟衰退或黑天鵝事件，投資等級債違約率都保持在0.5％以下，令人安心許多。且根據統計，歷年來四次降息前三個月進場，買投資等級債抱三年後，分別能享有3%到33%的獲利，資本利得不容小覷。

相較於直接買海外債，每天報價落差大，且資本利得得納入海外所得，ETF與基金這部分困擾比較少；而ETF與基金的差異是，前者是被動選債，後者是主動選債，透過績優的投研團隊，買投資等級債券基金較可望創造超額獲利。

近年基金公司亦有設計「目標到期債券基金」，協助投資人在可控的風險下，鎖定利率相對較高的一籃子債券，藉由持有債券到期，降低利率風險，並且透過分散配置與經理團隊的管理，降低債券違約風險。更值得投資人現在就來配置債券！

2. 「提前出場」提升投資效率：

有的基金公司更設有「提前出場」機動機制，只要淨值達標，就可以提前結算，有利於投資人整體資金的運用和規劃，也可因此避開萬一結算後價格波動較大，資本利得變少的窘境。

最近復華投信發行的A級債券傘型基金，除了鎖定投資等級債，以信評A級和成熟市場債為主，深受業界矚目，另一大亮點，就是有提前結算機制。簡單來說，旗下有三檔子基金，兩檔八年，一檔五年，以五年這檔為例，基金成立次日起滿兩年六個月之後，當月最後5個營業日皆達11元以上，也就是累積報酬率達10％以上，就能提前出場。

換句話說，假設掛牌後兩年半內，聯準會展開降息循環，且腳步超過預期，基金到期提前出場的獲利，極有可能超過一成以上，這類基金就很適合重視資產配置，及在乎投資效率的族群。

3. 「計價幣別」選符合自身需求：

近期台股走弱，台幣也貶至32.23元兌1美元，創11個月新低。選美元計價的債券基金，正是時候嗎？以復華投信這三檔A級債券傘型基金為例，兩檔八年各有美元和台幣可選，五年的則只有台幣計價。

必須坦言，長線匯率趨勢難以精準判斷，建議投資人還是回歸到自身需求，像是有求學或貿易上的長期需求，或身上已有不少美元者，直接買美元計價；如果都用不到美元，選台幣計價，也是最簡單的做法。

總之，想完全抄底債券並不容易，現在分批進場，耐心持有，或者選擇投資評等高、違約率較低的目標到期債券基金，靜待聯準會展開降息循環，若在未來的2~3年有機會進入降息循環，應能看到不錯的債券收益機會。

文：盧燕俐（作者為資深財經媒體人、企業財經顧問）

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