好市多山藥價格實惠，一名網友分享，上周去買日本山藥，聽到有人說要拿來煮湯讓他覺得很浪費，意外掀起網友討論，不少人吐槽，要怎麼料理取絕於個人偏好，另有老饕分享，日本山藥雞湯超好喝，口感綿密深受老人喜愛；原PO也分享生吃山藥的食譜，只要將山藥磨成泥倒在飯上，加點醬油調味就是超滑順好吃的山藥泥蓋飯。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多日本山藥價格實惠，一根約250元，上周他去賣場買了一根，當場聽到一旁的人說要買日本山藥回家煮湯，讓他超級驚訝，差點衝上前告訴對方「拿日本山藥煮湯好可惜！」

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，要怎麼料理山藥是個人選擇，沒有什麼拿去煮湯好浪費這樣的事情，「煮湯會覺得糟蹋應該是廚藝需要再精進一下」、「只要煮得好吃不要浪費，哪有什麼可惜不可惜的問題」、「煮了有吃完就不算蹧蹋」。

原PO補充說明，他個人認為要煮湯的話，還是用台灣山藥比較好，日本山藥比較適合生吃，但要怎麼做的確是個人偏好與自由。他隨即旳分享一道簡易食譜，將山藥削皮磨成泥，倒在熱騰騰的米飯上，最後淋上適量的醬油調味，就是簡單又好吃的山藥泥蓋飯，口感濃稠有絲、非常滑口。

貼文吸引4千多人朝聖，不少老饕留言，這款山藥很好吃，生吃是不錯的選擇，但還有幾個神仙做法可參考，有人推薦將山藥切片炙燒，再加明太子醬，就變成日本有名的小菜；另有人推薦拿來煮山藥雞湯真的很優，口感超級綿密，是台灣山藥無法比擬的，家中牙口不好的老人超愛。