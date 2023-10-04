國民黨台北市議員徐巧芯繼昨日公開前海軍顧問郭璽飆罵韓國翻譯的第1段錄音檔後，今又釋出第2段錄音，更直接點名潛艦小組召集人黃曙光，詢問他是否認同潛艦國造是超級大弊端以及前海軍顧問私下籌人頭組公司是否合理。她更質疑郭璽是否為了開公司賺錢，洩露機密，「誰才是真正叛國？」

第2段音檔中，郭璽說到，「我不希望給GL再回來，因為其實GL是詐騙集團」，徐巧芯質問黃曙光，是否認同郭的說法，若是，潛艦國造就是超級大弊端；若否，是否該出面反駁甚至提告郭。她進一步追問，黃曙光是否認為郭私下開人頭公司合乎「海軍顧問」身分、是否掌握韓國軍火商內鬥並有具體作為，還是放任郭擁有超越顧問該有的權力？

「離職的員工想要開公司取而代之，我說不可能。我說如果是這樣子，我就玩死你們。」郭璽昨對錄音內容如此解釋，但是徐巧芯指出，郭在對話中告訴韓方，2022年就要開始找TA，預算都已經編好，所以要他們趕快「組一個好的團隊」，可以「一直做下去」（第2至8艘潛艦），打臉郭的說法。

徐巧芯直指，一開始就是郭要他們去背叛SI公司的Park，另組團隊將其取而代之，郭不只沒說不可能，反而鼓勵他們這樣做，「大哥你的記憶未免也錯置的太離譜了吧！」她痛批，「現在的」郭璽仍在說謊，明明是自己想當幕後藏鏡人接案撈油水不成，才威脅封殺對方，甚至錄音檔被公佈以後還繼續騙，說是反對他們開公司取而代之。

徐巧芯追問，本案最核心的郭璽「開人頭公司接案，意圖發潛艦財」，怎麼不敢講，質疑郭是否曾為開公司賺錢，向對方洩露國防機密。她痛斥，若郭璽說潛艦國造廠商是詐騙集團，詐騙集團做出的潛艦誰敢用；若郭所言為假，為何他能在外招搖撞騙，現在仍可以在媒體上詆毀他人。