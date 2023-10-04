投信投顧公會理事長劉宗聖表示，永續發展是資產管理產業的重要議題，今年6月時，國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下之國際永續準則理事會(ISSB)，發布了永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，提供投資者具一致性且可比較的永續發展揭露項目，台灣上市櫃公司未來也將逐步適用，因此，資產管理業者應充分瞭解及掌握IFRS永續揭露準則所帶來的影響，另一方面，近年來台灣ETF規模及參與人數皆成長快速，商品也愈來愈多樣化，然而，如何保護投資人權益，促進公平和效率的市場，兼重商品多元化及投資人保護，將是資產管理業者對於ETF管理的重要方向。

景順 Matthew Tagliani指出，ETF結構的出現就是產品創新的開始，因應顧客群的投資需求，跨越多個投資領域的創新，帶來豐富的產品線，帶動全球資產業持續增長。Tagliani先生分析了不同領域的ETF產品創新，包括創新公司的投資，例如：納指和具成長潛力的投資主題指數研發；開發新市場和新資產類別，如AT1債券、銀行貸款(Bank Loan)的投資機會；經由smart beta和因子輪動投資市場以及結合ESG理念的投資等。此外，主動式管理產品是近來全球ETF市場最受矚目的發展，雖因市場法規和需求驅動因素不同而有差異，但預期是未來ETF成長及持續創新的重要要素。

彭博研究亞太區ETF研究主管暨資深分析師Rebecca Sin分享亞太、台灣及美國ETF市場的概況以及IOSCO的ETF守則可能帶來的影響。在ETF的未來發展方面，Sin指出，AI人工智慧將幫助推動科技ETF的成長，值得資產管理業者關注的亮點則是近年崛起的主動式管理ETF。