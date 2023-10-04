財政部今日下午將公布7、8月統一發票千萬元特別獎、200萬元特獎等中獎清冊，千萬特別獎中獎號碼「21981893」張數17張；而200萬元特獎中獎號碼為「39597522」，中獎張數為20張。

7-ELEVEN 創造5位千萬幸運兒 花26元買飲料中大獎

統一超商統計有5位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹市東區的交大門市購買26元的飲品；一人在新北市中和區的樂鑫門市購買49元的飲品、報紙; 一人在桃園市中壢區的成龍門市購買60元的飲品；一人在新北市三重區的大智門市購買89元的飲品、麵包; 一人在台中市烏日區的榮泉門市購買100元的民生用品。

還有5位獲得2百萬特獎，一人在台中市南屯區的惠中門市購買58元的鮮食；一人在台中市中區的聯鑫門市購買30元的鮮食；一人在台北市內湖區的行龍門市，使用提貨卡與點數折抵鮮食、CITY CAFE後，只花5元就中獎；一人在桃園市桃園區的桃華門市購買242元的飲品、民生用品；一人在新北市林口區的南勢埔門市購買928元的食品、飲品、CITY CAFE。

全家開出2張千萬大獎 花10元就中大獎

全家便利商店開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」苗栗中山店、美濃泰安店，其中有消費者僅花費10元購買報紙就幸運中大獎。

特獎200萬元則開2組，獎落「全家」高雄中安店及新竹科館店，其中有幸運得主購買鮮食商品「雙重起司烘蛋捲」，僅花費69元就將200萬大獎抱回家。

萊爾富 僅花44元買2瓶飲料

萊爾富開出特別獎1000萬元1組。萊爾富表示，幸運兒在新竹縣的湖口好客店只花了44元購買2瓶飲料，花不到50元，就中了千萬元特別獎。

全聯現金只付60元買飲料 就中大獎

全聯福利中心開出1張1000萬元特別獎，幸運中獎者在彰化縣的芬園芬草門市購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，結帳時使用紅利及禮券，現金僅實付60元，就幸運中了1000萬元大獎。