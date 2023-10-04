國內首檔月配息ETF復華台灣科技優息（00929）上個月已於9/19完成除息，第三度以盤中秒填息的事實，加上本月再次公告每單位配息金額為0.11元，連續四個月的穩定配息金額符合投資人的期待，完美破除外界質疑的續航問題。

上市近三個月創有史以來最快速度，只花了111天就突破800億，受益人數超過38萬人，於股票型ETF僅次於國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）。首檔股票月配息的929旋風，昨日(10/3)規模已達846億，投資人紛紛預測可在年底前超過1000億大關，受益人逾50萬人，再創高股息ETF傳奇。

9月是高股息ETF百花齊放的一個月，包含三檔號稱年化配息率超過10%的凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）。但從市場熱度來看，復華台灣科技優息（00929）自除息前連續9日居全市場ETF日成交量冠軍，連續買超張數、連續買超金額也皆為近幾週榜首。而單9月增加規模達357.7億的金額為市場之冠，受益人部分，除息周之後已增加8萬人，為全市場最多，顯示不少投資人趁回檔時搶進。

台股前2週因大盤成分股影響，00929也歷經小幅的回檔修正，但仍不減8大官股行庫對其信心。上週再獲買超張數是最愛的第一名之後，已連續12週獲得八大長老在ETF股型買超張數、金額冠軍。據統計，今年以來的40周，僅有00929取得連續奪冠超過3周的紀錄，並且自7/17以來已經是連續12周的冠軍，真的是今年以來官股最穩定交往的ETF。

資料來源：Cmoney 2023/10/2

00929於掛牌至今，4次配息皆為0.11，預估至年底也會維持同樣績效。而其中的關鍵在於基本面的篩選及收益平準金。台灣的電子科技業市值32兆，電子類股的獲利和績效長期居台股霸主地位，00929的組成為100%電子科技類股，據過去5年年化報酬約13%，扣除每年7.5%息率，每年資本增值約有6-7%的空間；除納進體質好的優質股，收益平準金的機制，也讓每期的可分配收益不受申購股數影響，配息更加穩健。根據以上分析，00929不僅抗跌，也讓投資人能做更精確的財務規劃。

資料來源：復華投信

面對新型態的月配息ETF，投資人難免遲疑是否自己適合進場？以下2點可做為評估依據：

1.月配息ETF投資之後多久開始配息？

如買進之後未能立即於下月發放股息，就可思考這段時間資金是否有更有效益的選擇。

2.是否導入平準金的機制？

有無平準金雖不影響投資人權益，但是無平準金的配息金額就容易受大規模的申購影響而稀釋，投資人選擇的時候可先想清楚是否符合需求。

如有意投入月配息ETF，在面對即將上市的00934、00936、00933B，亦可用以上標準來評估是否符合投資需求。

00929屬存股性質高的股型，有意長期投入的存股族可趁此相對低檔買進，或利用定時定額存股，現可至中信證券、元富證券、台銀證券、永豐金證券、玉山證券、兆豐證券、合庫證券、統一證券、國泰證券、第一金證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、新光證券、群益金鼎證券等15家券商均可申請定期定額服務，輕鬆為自己持續累積資產。

(文／張淳盛撰寫提供)

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