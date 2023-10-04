2024總統、立委大選只剩3個月左右的時間，民進黨今（4）日召開中執會，預計將會啟動不分區立委提名程序，有消息傳出，衛福部前部長陳時中傳出可望以醫藥界代表進入安全名單；文化部前部長鄭麗君除了是民進黨總統參選人賴清德的熱門副手人選，也是黨內潛在考量的立法院長競爭者。

據《太報》4日報導，民進黨考慮到傳統派系共治的生態，各派系都會有領導或夠分量的人士進入不分區名單，儘管現任立委余天表態爭取正國會的一席，但報導中也指出，總統府秘書長林佳龍嫡系、前台中市交通局長王義川亦是可能人選。

《太報》也指出，在現任不分區立委當中，民進黨立院黨團總召集柯建銘、湧言會林楚茵、社運出身的洪申翰、婦女代表范雲、綠色友誼連線羅美玲、英系莊瑞雄，都是有望連任不分區的政治組立委。

至於新潮流系原本傳出要拚連任的沈發惠，在該報導中也提到，恐會因性別考量，改由高雄第三選區立委劉世芳接棒不分區。至於前行政院長蘇貞昌方面，其幕僚回應，到昨天為止，尚沒有接到不分區立委提名的邀請。