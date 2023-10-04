小犬颱風襲台，台中市政府3日晚間進入3級警戒，今天一早台中市也出現明顯風勢，不少網友敲碗希望放颱風假，市長盧秀燕上午在颱風災前整備會議表示，「明天有可能、有機會能放颱風假」，附帶條件則是要看接下來的颱風走向決定，將以市府最後發布的訊息為準。

小犬颱風將襲台，台中市被列入警戒區域，市府上午開災前整備會議，盧秀燕說，今天上午台中風勢明顯，許多民眾關切是否能放颱風假，根據放假標準，只要4小時內平均風力達到7級以上，或是陣風達10級有上，就能放颱風假，「台中市看起來有點機會」。

根據市府的資料，目前海線地區有幾個區風力可能達7級，24小時山區雨量累計200毫米，目前和平區已接近放假標準，因颱風預估約在晚間6點最接近台灣，明天、後天是天氣最不穩定的機會，且考量台中市人口移動範圍大，許多人從海線、山城通勤工作，「明天有機會、有可能放假」，希望民眾能先調整相關活動計畫，但實際是否放假仍要視颱風情況決定。

盧秀燕今天到議會備詢，議員羅廷瑋關心市府整備狀況，盧秀燕強調，這次颱風結構結實，不可掉以輕心，台中市災害應變中心今天早上8點升級二級開設，預計今天下午1點再升級一級開設，各單位提出最高的防颱應變戒備。

台中市議員劉士州則詢問，接續下來有很多台中重要的慶典活動，市府是否做好因應？希望市府能全面戒備。盧秀燕指出，若颱風影響很大，相關活動不會勉強舉行，根據氣象署預報，颱風速度有加快，市府會根據中央氣象署的資料做決策，若有任何訊息會迅速通報民眾。