「海經」是大陸自主研發製造的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備。（翻攝自中新網）

中國新聞網今引述中國海油消息，「海洋石油720」深水物探船搭載大陸自研海洋拖纜地震勘探採集裝備「海經」系統，首次完成超深水海域地震勘探作業，發布了大陸首張超深水3D地質探勘圖，標誌著中國深海油氣探勘關鍵核心技術裝備研製取得重大突破。

報導指，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。透過物探船搭載的成套拖纜裝備「犁」過海面，以地震波訊號實現對海底地層的「CT掃描」，從而看清海底的油氣儲層。

報導指，「海經」是大陸自主研發製造的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備，由震源控制、拖纜採集、綜合導航以及定位與控制等多種裝備系統組成，突破了進口設備22公尺作業水深的沉放深度限制，實現了從小道距到常規道距全系列覆蓋，具備2赫茲超低頻頻率訊號採集能力，大幅提高了地震數據分辨率。

據中國海油技術專家阮福明介紹，「海經」可透過3000公尺水深，精細刻畫萬米地層的複雜地質結構，裝備整體性能滿足了當前海洋石油勘探要求。中國海油表示，在大陸已探明油氣儲量中，40％左右的海洋油氣資源蘊藏在深水區域。此次作業位於珠江口盆地3000公尺超深水區塊，是大陸首次在水深超過3000公尺的超深水區域開展3D地震探勘。

報導指，本次作業過程中，「海洋石油720」深水物探船按照設計要求，將「海經」系統中10條超過8000公尺長的電纜依次布放到海水中，形成一個面積相當於1021個標準足球場大小的數據獲取網，沿航線進行海面拖纜採集作業，即時完成震源和檢波點的地震數據獲取，在廣袤海面上如同「經緯線」一樣準確畫分出油氣藏位置，實現深海油氣資源高質量探勘開發。

自2022年9月投產以來，「海經」順利完成4個工區總計3935平方公里海域的3D地震勘探，已經實現產品定型及產業化生產，具備研發、製造、服務的全產業鏈能力，建立了完整的產業化製造體系。