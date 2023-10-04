美國前副總統、共和黨總統參選人彭斯（Mike Pence）今天說，中國構成一大威脅，稱美國應該加強台灣的防禦能力，並對美國退出世界舞台可能帶來的後果提出警告。

彭斯在華盛頓喬治城大學（Georgetown University）的國家安全與外交政策論壇上說：「美國是自由世界的領導人。如果我們沒有領導自由世界，自由世界就會群龍無首。」

美聯社和喬治城大學政治與公共服務研究所（Institute of Politics and Public Service）共同主辦國家安全與外交政策論壇，以便與2024年共和黨總統參選人進行對話，而彭斯現身的是這一系列對話的第一場。

在人才濟濟的共和黨初選中，彭斯將自己定位為外交政策鷹派，提倡在世界舞台上「透過美國的領導力維持和平」。他抨擊共和黨日益擴大的民粹勢力，並指控諸如前總統川普等的競爭對手及「川粉」背棄美國盟友。

共和黨內部歧異在烏克蘭議題上特別顯著。彭斯呼籲民主黨籍的拜登政府提供烏克蘭更多軍援來對抗俄羅斯入侵，並批評自家共和黨在質疑美國持續援烏的聲浪。

彭斯認為，川普與佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）這些黨內初選競爭對手在呼籲限縮對烏軍援時，並沒有充分了解到這麼做可能造成的全面性影響。他說，共和黨內沒有容忍「蒲亭辯護者」的空間，並抨擊那些希望美國在世界舞台扮演更侷限角色的人。

他說：「我認為，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）與俄軍如果占領了烏克蘭，不久之後就會跨越北大西洋公約組織（NATO）其中一個成員國的國界，屆時駐紮當地的美軍勢必出動打仗。」

他並接著說，協助烏克蘭是約束中國在亞太地區野心的最佳辦法。

彭斯說：「我真的認為，如果俄羅斯占領烏克蘭，會讓中國有了對台展開行動的通行證。坦白說，如果我們不遏止獨裁政權以武力重新劃定國際界線的行為，21世紀接下來的局勢看起來將會與20世紀上半葉相差無幾。」

儘管彭斯的立場一度是共和黨準繩，但這樣的觀點卻不受許多共和黨選民的青睞，他們反而對支持烏克蘭愈來愈感到懷疑。

皮尤研究中心（Pew Research Center）6月進行的民調顯示，44%的共和黨人認為美國向烏克蘭提供太多援助。相較之下，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後不久，持這樣看法的共和黨人僅9%。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）2月進行的民調發現，只有26%的美國人認為美國應在俄烏衝突中扮演重要角色，比2022年3月的40%民調結果少了許多。在共和黨人中，這麼認為的人更少，僅17%認為美國應在俄烏戰爭中發揮重大作用。

彭斯也稱中國是一大威脅。他上月在哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說時，稱中國是「21世紀對美國構成最大戰略與經濟威脅的」國家，並說中國可能將變成「邪惡帝國」。

彭斯認為，因應之道是美國應著手加強台灣的防禦能力，以抵禦任何威脅。他也希望禁止中國購買任何新的美國農地，並呼籲將高科技製造業移出中國。

彭斯在共和黨初選的聲勢一直沒有起色，而他的前上司川普支持度則是遙遙領先。在愛荷華州再3個月即將舉行黨團會議下，彭斯聲望仍只有個位數。