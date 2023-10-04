交通部台鐵局宣布，受到小犬颱風影響，今日晚間6時前將有部分列車停駛，受影響的乘客可在1年內免費退票。

台鐵列車行駛概況如下：

西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）順行列車168、386次全區間停駛；逆行列車165、385次行駛至潮州站止（潮州=台東間停駛）。

東部幹線順行列車426、428、232、432次行駛至花蓮止，自236次（含）起各級對號列車停駛，區間車視風雨狀況機動行駛；逆行列車477次台東=花蓮間、431次新左營=花蓮間停駛，自283次（含）起各級對號列車停駛，區間車視風雨狀況機動行駛。

南迴線（新左營=枋寮=台東間）順行列車自314次（含）起各級列車停駛；逆行列車自727次（含）起各級列車停駛。其餘平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

台鐵強調，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。