流感疫苗本周一開始分階段施打，本報日前率先揭露民眾對高端疫苗有疑慮，桃園市長張善政4日市政會議指出，考量近2日民眾對疫苗廠牌詢問度高，宣布今天開始，會在校園接種前1天和醫療院所當天公告疫苗廠牌，讓民眾自己決定是否施打，他也透露自己早上剛打完疫苗，開玩笑說在曾任台大醫院副院長的副市長王明鉅擔保下應該沒事，王也笑說流感很安全，呼籲符合資格者踴躍施打。桃園今日配發的疫苗廠牌為國光跟東洋，據悉張善政施打的是東洋疫苗。

「不會讓市民在施打當下才知悉，或甚至打完還不知道是哪個品牌！」張善政說，今年度流感疫苗已於10月2日分階段開打，今年中央採購4種廠牌公費流感疫苗，坦言民眾紛紛反映想事先知道品牌，為讓民眾可充分得知疫苗資訊後依自身意願接種疫苗，他宣布即日起，會於校園接種前1日及合約醫療院所接種當天告知疫苗廠牌。

衛生局指出，桃園市開打兩日來已有逾2.3萬人接種疫苗，即日起將於校園接種前1日告知學校疫苗廠牌，以便家長選擇在校集中接種，如因個別情況未於校園接種，可自行攜帶補種通知單至合約醫療院所接種。另13區衛生所及各合約醫療院所，則於開診當日提供流感疫苗廠牌資訊。

衛生局也提醒，依據疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，請家長留意。

桃園市同時有提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局提醒1958年以前出生、設籍桃園市民眾，或民國1968年次以前出生、設籍桃園市原住民，如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗請儘速接種，以獲得雙重防護，提升呼吸道疾病免疫力。