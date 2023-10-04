微信公眾號「中國駐泰國大使館」消息，泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心10月3日發生槍擊事件，一名中國公民不幸遇難，另有一名中國公民受傷。中國駐泰使館獲悉有關情況後，迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場瞭解情況並赴醫院看望傷患。目前受害人員身分已經查明，傷患已送醫，狀況穩定。現場逛街的陸客躲進商場避難，受訪時驚魂甫定。

事件發生後，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親赴醫院看望中國受傷人員。賽塔總理和班比副總理兼外長還分別致電中國駐泰大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

10月3日，泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心發生槍擊事件。據泰方公佈消息，槍擊事件造成2人死亡、5人受傷，其中兩人傷勢嚴重。澎湃新聞（www.thepaper.cn）10月3日晚間從中國駐泰國大使館處瞭解到，事件中一名中國公民不幸遇難，另有一名中國公民受傷。

澎湃新聞報導，槍擊事件發生時，來自中國的遊客葛蘭（化名）正在百麗宮購物中心內遊玩。「我們一行兩人是明早（10月4日）六點的飛機（離開泰國）。一開始我們是打算在百麗宮轉轉，找個咖啡館坐到晚上，然後在（3日）下午4時5分到10分之間，我聽到一聲鑼響。」葛蘭表示。

據悉，槍擊事件發生時間約為10月3日下午4時。社交平台一些短影片片段和照片顯示，凶手一度在現場徘徊。當天下午5時10分左右，警方逮捕了1名14歲男子，他涉嫌製造了該槍擊事件。

「鑼響之後，身旁的朋友聽到聲音之後很緊張地問我，『你聽到了沒有？你聽到了沒有？』」葛蘭回憶道。

「起初我還以為是商場辦活動。周圍人群湧動，乍看起來像是明星到訪。我還以為是商場辦活動，緊接著就看到有人從比我們低一層的地方往我們這個方向跑，我們在2樓。突然之間，響了3聲非常清晰的聲音，我們才反應過來是槍擊案。」

葛蘭和友人急忙逃離現場，想要找到安全的地方。「我們當時想跑出商場外面，但是這樣就得下到一樓……我們不清楚槍擊者有幾位，擔心被攔截到，所以決定往3樓跑，剛跑上3樓就是Zara（服裝品牌）的店鋪，那裡的店員讓我們進去倉庫躲著。」

葛蘭回憶說，百麗宮商鋪的店員和保安都非常友好，主動讓民眾進去避險。「我們還擔心會被關在外面。大概16點15分，我們躲進去倉庫裡了，之後跟了大概有十多個人，把倉庫擠滿。」

此時，外界已經沒有槍聲。然而躲在Zara倉庫裡的民眾還是很緊張。「本來說要關燈，但最後也沒有關。店員擔心我們太悶，給我們拿了風扇。我們隔壁還有一個倉庫，也藏滿了人，但具體多少不知道。」

「我們進去的時候，店員就說已經報警了。值得一提的是，皇家員警總部就在百麗宮旁邊200米不到的地方。」葛蘭說。據泰方公布的消息，從嫌疑人進入購物中心到繳械投降，整個槍擊事件持續了不到90分鐘。

然而對於倉庫內避難的民眾來說 ，與外界資訊並不暢通。「裡面信號很差，斷斷續續，只能看微信，沒法在泰國社交平台上查看新聞進展。中間有幾次店員讓大家不要說話蹲下來，挺可怕的，我在兩個朋友群裡更新了現狀，接著其實就沒什麼了，就等待著。當時，還有人想要開手機直播，被其他人連忙制止，這種（暴露位置的）行為太危險了。」葛蘭說。

等待許久，有人在倉庫中說，槍手已經被抓住了。「大家都鬆了一口氣，過了一會就讓大家沿著一條通道向外走，出到建築物外面。中間還是會經過商場，大家都很緊張，擔心有同夥沒掃清。但說實話，我只看到店員和保安保護我們。」葛蘭表示。

澎湃新聞報導，另一位在泰國旅遊的遊客阿森（化名）表示，他在曼谷、叻武裡府等地旅遊時，能看到不少員警在寺廟等名勝古跡地方駐守，曼谷地鐵也會做出要求遊客脫帽、脫墨鏡的管理措施。「我今天（10月3日）下午抵達曼谷，本想去暹羅百麗宮商圈換錢，臨時決定不去了，結果突然在電視機上看到了新聞畫面，非常震驚。」