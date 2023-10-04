俄羅斯國營媒體引述克里姆林宮（Kremlin）稱，總統普丁（Vladimir Putin）很快將訪問中國。

根據俄羅斯衛星通訊社及塔斯社，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁尚未計劃訪問北韓，但出訪日期可能在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10月訪問平壤期間商定，普丁訪中日期則將稍後公布。

培斯科夫向記者表示：「普丁總統尚未計劃訪問北韓，他收到了邀請，他滿懷感激地接受了邀請，可能的出訪時間將通過外交管道商定，外交部長拉夫羅夫10月訪問平壤期間可能就此進行討論。有關訪中的事宜我們將通知大家，這將很快進行。」

第3屆一帶一路國際合作高峰論壇10月在北京舉行。俄羅斯總統外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ukhakov）已表示，普丁收到訪中邀請並計劃10月論壇期間訪問中國。鄂夏柯夫還就普丁訪中之行表示，此行將取決於多種因素。