嫌犯被警方依公共危險罪嫌移送。（警方提供）

樓梯間有遭縱火的痕跡。（警方提供）

新北市新莊區2日深夜發生縱火案件，1名19歲胡姓男子因向債務人17歲韓姓少年追討欠款未果，竟夥同6名友人前往韓男住處叫囂、放火，警方事後成立專案小組，調閱監視器，昨日凌晨連夜於新莊、鶯歌等地將7名嫌犯逮補到案，全案依公共危險罪嫌送辦，其中2名未成年共犯函送少年法庭。

據了解，韓男曾向胡嫌借貸3萬5000元，作為日常花費使用，後續胡嫌多次向韓男追討債務未果，因而心生不滿，在前天深夜夥同劉姓、郭姓、吳姓、丁姓男子以及翁姓、洪姓未成年少年，前往韓男住處樓下叫囂，其中翁姓少年竟在韓男住處3樓樓梯間潑汽油放火，所幸並未引發火勢。

警方事後接獲報案，成立專案調閱監視器，發現眾人分乘3部自小客車前往，警方以車追人，連夜在新莊、鶯歌等地將一干嫌犯逮捕歸案，並依公共危險罪送辦。

檢方複訊後，將主嫌胡男、共犯吳男、丁男限制住居，未成年翁姓、洪姓少年函送少年法庭，劉男及郭男則是飭回。