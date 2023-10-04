美國就業市場仍緊俏，美國聯準會FED預估持續控制通膨力道，恐持續強化高利率將維持更長時間之擔憂，態度轉鷹，推升美國公債殖利率，10年期殖利率創16年新高，美元走強，國際油價反彈收紅，加上美國眾議院議長首度被罷免政治風波，利空一籮空，周二美股四大指數全收黑，道瓊狂瀉430點，費半也跌2.1%。

本周再面臨長假抱股題材，但市場利空頻發，恐區間震盪不變，康和證券投資總監廖繼弘表示，經濟頹勢，國際股市偏弱勢，大盤跌破16300大關，加上前幾日上漲追價力道仍不積極，台幣趨貶、盤面無主流帶動、融資創高、籌碼面凌亂，行情仍審慎，均線下彎走低，呈現區間震盪格局不變，短期16200關卡仍有些微支撐，預估在16200至季線區間游走。

目前多頭要往上攻仍無力，即使有個股強悍，但引領度、持有度均有待觀察。廖總監認為，短期還是以個股操作，突圍看AI等電子股，操作上，後續仍看電子股，即須關注美國費半指數、輝達、美超微、台灣AI概念股，留意後續即將公布的單月營收、單季財報，以財報影響帶動力道下觀察，AI慢慢轉強即可望正面看待。而其他電子股，近期報價帶動的IC設計、記憶體、被動元件亦可留意，以及題材帶動的矽光子、光通訊、COWOS、CCL等，電子輪漲表態；傳產方面，股價則恐較難有表現，以重電、綠能等穿插輪漲，留意股價續航力。

抗跌回檔個股方面，營收帶動的晶相光(3530)大漲觸及漲停，IC設計的祥碩(5269)、聯發科(2454)，記憶體南亞科(2408)、十銓(4967)、品安(8088)，PA宏捷科(8086)均有拉抬表現；熱門股定穎投控(3715)也翻紅上揚。

台股周二ADR，台積電、日月光、聯電ADR均下挫2%以上。周三台積電(2330)最低至519元，下跌1.89%或10元；聯電(2303)下跌近2%，日月光投控(3711)、鴻海(2317)亦跌近1%。面板雙雄群創(3481)、友達(2409)也跌約2.5%。

周三類股一片綠油油，僅營建、生醫跌幅在0.5%之內，航運亦有撐，貨櫃的萬海(2615)、陽明(2609)以及慧洋-KY(2637)、四維航(5608)等均翻紅向上。同為傳產的鋼鐵持續疲弱，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)續跌。