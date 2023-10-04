小犬颱風來勢洶洶，屏東縣政府依據中央氣象署預報資訊，屏東縣4日晚上已達停班停課標準，宣布屏東縣今晚6時起停止上班、上課。

屏縣府提醒民眾，入夜後風雨將逐漸增強，呼籲民眾避免在外不必要的逗留及外出，以確保安全。