風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課 10:542023/10/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間風雨漸增，屏縣宣布6時停止上班上課。(屏縣府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風來勢洶洶，屏東縣政府依據中央氣象署預報資訊，屏東縣4日晚上已達停班停課標準，宣布屏東縣今晚6時起停止上班、上課。 屏縣府提醒民眾，入夜後風雨將逐漸增強，呼籲民眾避免在外不必要的逗留及外出，以確保安全。 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 不斷更新》小犬撲台！嘉義縣也跟進 今晚停班課 不在小犬颱風警戒範圍！ 北北基桃4日正常上班上課 #小犬颱風 #停班停課 #屏東 #中央氣象署 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬撲台3離島4日停班課 台東、屏東6鄉鎮下午才放假 19:432023/10/03 生活 小犬颱風來襲 台南「列警戒範圍內」全面戒備 10:082023/10/04 生活 小犬來勢洶洶 高市今晚6時停班、停課 10:402023/10/04 生活 明3地風力達颱風假標準！最新風雨預測出爐 14:122023/10/03 生活 小犬颱風陸警再擴大 苗栗以南全納入！防致災雨與破壞性強風 05:382023/10/04 生活 小犬撲台！文大宣布「遠距上課」挨轟 學生PO現場畫面：很多人搶糧 07:282023/10/04 生活 颱風假掰了！ 宜蘭未達天然災害標準 明正常上班課 20:012023/10/03 生活 小犬暴風圈全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假 08:162023/10/04 生活 小犬颱風持續逼近東南海岸 路徑類似海葵花蓮嚴陣以待 16:252023/10/03 生活 恆春半島「6鄉鎮」明下午停班課 屏東其餘地區跟颱風假說掰 20:252023/10/03 生活 小犬颱風逼近！花蓮沿海禁限區域拉封鎖線 岸巡勸離觀浪者 08:592023/10/03 生活 台東三仙台「鏡頭君」強勢回歸 迎戰小犬颱風 16:382023/10/03 生活 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 09:022023/10/04 生活 小犬颱風逼近！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課 其餘地區放半天 20:102023/10/03 生活 小犬颱風發布海陸警報 新北市強化三級開設 20:472023/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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