中度颱風「小犬」即將來襲，中央氣象署預估，今（4日）、明2天是颱風及其外圍環流影響最明顯的時候。對此，民進黨台北市立委參選人、市議員許淑華表示，這次小犬颱風挾帶的風雨是全台都有感，大家應做好防颱準備。

許淑華今在臉書發文指出，小犬颱風對台灣的影響要到周六才會趨緩，大家應檢查家中門窗是否牢固、附近水渠是否暢通以免積水，以及固定好陽台和露台等植栽裝飾，並備齊食物，若遇到緊急狀況，記得要撥打119。

許淑華也提醒，小犬颱風挾帶的風雨是全台都有感，大家應做好防颱準備，千萬不要低估颱風的威力。