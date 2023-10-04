前總統馬英九日前因不滿國慶活動看不見中華民國，痛批蔡政府偷渡台獨，宣布拒絕出席國慶活動，藍營也炮轟是偷渡台獨。對此，立法院民進黨團也舉馬政府時期的國慶主視覺回擊，直指「國民黨執政8年，只出現中華民國2次」，批評藍營小鼻子小眼睛，並質疑中華人民共和國侵犯台灣主權時，未見藍營出面捍衛。

立院民進黨團書記長莊瑞雄說，有的政黨失去政權後，每年到國慶都要講中華民國不見了，這已經是冷飯熱炒，每次國慶大典，蔡英文手上拿得就是國旗，陸海空也都有出現國旗，沒有人會讓國旗不見。

莊瑞雄也拿出2010年至今的國慶主視覺，他表示，馬政府執政8年內，中華民國只出現過2次，2010年主視覺還加上了民國99年的意象，他當年還為馬的舉動喝采，若按照藍營說法，馬英九豈不是變成台獨教父，但沒有人會這樣解讀，只覺得是要團結不同政見的人，質疑國民黨不懂視覺美學。

莊也提到，2014年主視覺多了一隻馬，因為受馬王政爭影響，前立院院長王金平設計好的圖，被內政部修改，以此宣示馬在政爭中勝出，所幸蔡英文執政時，沒有在主視覺放上鷹，反而把主視覺變得文青，變得新潮。

莊瑞雄說，這幾年國慶現場都看得到國旗，中華民國官方粉專還是叫中華民國讚國慶，國民黨這些動作都是假動作，若真的愛中華民國，當主權受到侵害、打壓時，應該跳出來。

莊瑞雄強調，中國發布的2023年標準地圖，把台彭金馬、東沙、南沙畫進去後，都沒有看到國民黨講一句話，顯見國民黨哪有這麼喜歡中華民國，都是冷飯熱炒，翻開國民黨執政時期，無論是第二次江陳會、成大學術交流活動或中國熊貓送到台北市立動物園等活動，國旗都被要求或默默撤除，相反蔡執政的國慶日陸海空都看得到國旗。

立法院黨團幹事長劉世芳表示，藍營每到國慶尋找國旗，這是小鼻子小眼睛的看法，但當中華民國或台灣領土、主權受到中華人民共和國侵犯，也沒有看到國民黨抗議，質疑藍營是心中的保衛法，或真的要捍衛中華民國主權。