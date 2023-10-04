台北市新增2例登革熱本土病例，衛生局表示，分別為內湖區20多歲及萬華區60多歲男性，先後在9月21日、9月25日出現頭痛、發燒、眼窩痛、紅疹等症狀，就醫通報後分別在9月27日及29日確診，2個案於潛伏期間分別有台南市及新北市八里筍園活動史，同住家人共4位皆無症狀。

根據衛生局統計，截至10月2日，台北市累計49例登革熱病例，其中境外移入31例、本土病例18例，分布9個行政區，包含文山區5例、北投區及中山區各3例、萬華區2例，內湖區、松山區、南港區、大同區及士林區各1例。

衛生局提醒，颱風將至各地降雨頻繁，民眾務必加強病媒蚊孳生源清除，清除室內外堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，颱風後再加強環境巡檢，並進行積水清除、容器減量。

衛生局表示，雙十連續假期民眾外出活動或旅遊，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲及皮膚裸露部位要塗抹政府機關核可的防蚊液，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。