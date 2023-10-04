3日在杭州亞運拳擊男子71公斤級準決賽跟對方頭撞頭造成左眼角上方破口流血，最後仍靠撞擊判定闖進金牌戰的甘家葳，4日根據他的教練劉宗泰表示，因為早上過磅時的體檢裁判不給打，所以今天晚上金牌戰無法出賽，甘家葳確定拿下這個量級銀牌與明年巴黎奧運門票。

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