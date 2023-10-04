杭州亞運》體檢裁判不給打 甘家葳無法打金牌戰摘銀收場 10:572023/10/04 中時 黃及人 、杭州 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 甘家葳(右)確定因為左眼角上方的傷勢嚴重無法出賽今晚金牌戰。(劉宗泰提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日在杭州亞運拳擊男子71公斤級準決賽跟對方頭撞頭造成左眼角上方破口流血，最後仍靠撞擊判定闖進金牌戰的甘家葳，4日根據他的教練劉宗泰表示，因為早上過磅時的體檢裁判不給打，所以今天晚上金牌戰無法出賽，甘家葳確定拿下這個量級銀牌與明年巴黎奧運門票。 杭州亞運》王楚欽扳倒桌球一哥樊振東 狂掃4金還被謠傳與陳夢交往 杭州亞運》射箭複合弓張正韋不敵韓國選手止步八強 杭州亞運》北韓官媒報導足球賽 史無前例以「傀儡」稱南韓 #甘家葳 #金牌戰 #杭州亞運 #體檢 #拳擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》賴主恩硬憾伊拉克選手 勇闖金牌戰奪巴黎奧運門票 20:452023/10/03 體育 杭州亞運》圍棋男團不敵日本摘第4 教練肯定選手表現很棒 13:242023/10/03 體育 杭州亞運》吳詩儀挑戰大陸好手楊文璐 0比5落敗獲得銅牌 19:302023/10/03 體育 杭州亞運》吳詩儀痛哭遺憾落敗 這次沒忘記分享心靈雞湯「麵」 20:052023/10/03 體育 杭州亞運》浴血搶奧運門票 甘家葳要讓過世母親感到欣慰 17:342023/10/03 體育 杭州亞運》自由車男子公路計時賽 杜志濠名列第五無緣獎牌 16:132023/10/03 體育 杭州亞運》軟網男、女團分組賽全勝晉4強 至少保底2銅牌 21:072023/10/03 體育 杭州亞運》射箭複合弓混團 中華隊張正韋、陳怡瑄射下銅牌 09:402023/10/04 體育 杭州亞運》只花19分鐘 戴資穎光速晉級16強 11:592023/10/03 體育 杭州亞運》賴柏瑋先發對香港 林立鎮守右外野 11:282023/10/03 體育 杭州亞運》32強就碰種子 王子維、許玟琪飲恨 12:102023/10/03 體育 杭州亞運》5、6兩局各灌5分 中華隊15比0提前6局KO香港 12:212023/10/03 體育 杭州亞運》比戴資穎多打3分鐘 球后安洗瑩也過關 13:172023/10/03 體育 杭州亞運》也是快打旋風 羽球女雙許雅晴／林琬清拚進16強 14:342023/10/03 體育 杭州亞運立智能化標竿 誰弄的？郭正亮：華為有做這系統 00:012023/10/04 財經 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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