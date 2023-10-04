有「債券天王」之稱的葛洛斯周二接受CNBC訪問時表示，他認為短期內美國10年期債息將升至5%，但這仍取決於通膨和經濟成長態勢。他表示，市場目前肯定處於超賣狀態，因為投資人預期政府發債以及聯準會利率將升更高、高更久。

葛洛斯表示，投資人現在正面臨著財政赤字不斷擴大所造成的負面影響，「財政赤字已經超過2兆美元，這將影響長期債券。這反映在近來遭到拋售的ETF基本上都是持有長期債券，而非短期債券」。

最新發布的經濟數據顯示聯準會可能需要維持高利率，以及10年期指標公債殖利率創下16年新高，周二美股主要指數全面重挫，標普500指數創下6月1日以來新低。道瓊指數今年以來由升轉跌，為6月以來首見，並創下5月31日以來最低點。那斯達克指數亦創下5月31日以來新低。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）創下5月24日以來收盤新高。

周二美國10年期公債殖利率大漲逾12個基點、報4.806%，創下2007年8月來新高，盤中一度飆升13.4個基點，站上4.821%。30年期債息最高漲15.4個基點，報4.95%，亦創下2007年以來新高。

橋水創辦人、華爾街「教父級」投資人達里歐也認為美國10年期公債殖利率可能升破5%。他表示，美國的通膨將持續高於聯準會設定的2%目標，可能來到3.5%，而利率與通膨率需要有1.5個百分點的差距才能使供需達到平衡。