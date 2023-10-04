葉姓男子前年底邀一名女子一起吸毒，卻用摻FM2的蔓越莓汁迷昏她，再以牙刷、生殖器性侵，警方據報採驗DNA，查出葉男18年前另涉雜貨店闆娘遭強盜性侵案，最高法院駁回葉的上訴，強盜強制性交等罪將葉男重判20年徒刑，全案定讞。

判決指出，彰化縣葉姓男子（44歲）在前年11月7日凌晨2時許，聯絡一名女子相約在住處吸食安非他命，但葉在期間摻入含有FM2的蔓越莓汁給女子飲用，女子飲用後藥效發作，意識模糊，葉以牙刷、生殖器性侵女子得逞，女子事後向房東哭訴後，報警處理，警方循線查獲葉男到案。

葉男在2005年7月21日到彰化縣一家雜貨店兼住家房屋外，自房屋後方鄰居之浴室屋頂，攀上房屋3樓，卸除房屋3樓西側房間玻璃窗外之紗窗，穿越侵入房屋，竊取雜貨店之藥酒、冬瓜茶及金項鍊、金戒指等金飾得手。

葉男持手槍以槍口抵住女老闆娘後腦勺，再以膠帶纏繞綑綁她雙手於背後，以膠帶封黏她嘴巴後加以性侵，再逼對方吐露財物放置處，搜得現金30萬元離去。

前年葉男將FM2摻入蔓越莓汁裡，使不知情女性友人飲用，再脫去她衣物加以性侵，被害人 報警並前往醫院就醫、採檢相關跡證，警方依據相同的DNA-STR型別，查到葉男另涉18年前的強盜性侵案。

一審及二審斥責葉男犯罪後無視於卷內證據否認犯行，迄亦未賠償諸被害人之損失，犯後態度不佳，依犯加重竊盜罪、強盜強制性交罪、轉讓禁藥罪及以藥劑強制性交罪等罪，分別量處有期徒刑1年6月、15年、7月、10年，定應執行刑為有期徒刑20年，葉男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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