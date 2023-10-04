杭州亞運棒球大爆冷門，地主大陸隊驚奇在預賽1比0完封日本，儘管日本沒有派出職業球員，兩隊實力仍有很大差距，大陸棒球隊寫下歷史新頁，獲得外界肯定。3屆金牌南韓隊在預賽又輸給中華隊，加上日本隊預賽1敗，讓南韓的4連霸之路增添隱憂。

本屆晉級超級循環賽的球隊同樣是中華、日本、南韓、大陸4隊，日韓兩隊這次開打前就帶著1敗，中華、大陸皆是帶著1勝。南韓的退路狹小，總教練表示一定要打贏日本、大陸，然後以2勝1負晉級金牌戰。

南韓擔憂的是中華隊輸給大陸卻又打贏日本，如此中華隊、大陸、南韓皆是2勝1負，南韓就頭疼了。

這個情況必須比較3隊的「對戰優質率」，對戰優質率簡單來說就是比較精細的每局得失分比，大陸預賽1分完封日本，中華隊4比0完封南韓，相當於先砍了南韓一條腿，最詭異的情況可能寫下中華與大陸打金牌戰、日韓搶銅牌的歷史新頁。

因此南韓除了自己得努力搶勝，同時要祈求中華隊一路贏球。南韓最希望的劇本反而是中華隊全勝（幫忙把日本和大陸打下去），然後南韓就比較容易搶到第2張金牌戰門票。