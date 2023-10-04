嘉義縣政府今（4）日宣布，依據中央氣象署預報資訊，嘉義縣今晚風力預測陣風達8至9級，且入夜後颱風影響漸增，沿海地區預估將有10級以上陣風，達停班停課標準，嘉義縣今晚18時起至24時止停止上班、停止上課，以維護民眾安全，並利於準備各項應變作為。

小犬來襲嘉義縣也公布了！ 明正常上班正常上課
小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課
風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課
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