北韓中央通信社（KCNA）今天報導，平壤當局今天痛批美國在最新「反制大規模毀滅性武器戰略」中，將北韓形容為其所認定的「持續性威脅」（persistent threat）之一。

北韓中央通信社報導指出，北韓國防部發言人在聲明中指控美國升高核子威脅，並以美國與南韓舉行聯合軍事演習，並派遣一艘戰略核子動力潛艦為例。

鑒於美方於9月28日發布的戰略聲明將中國形容為「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），俄羅斯為「迫切威脅」（acute threat），北韓發言人同樣大表不滿，說這份戰略聲明是針對主權獨立國家的「政治挑釁」。

根據美國國防部非機密版的「2023反制大規模毀滅性武器戰略」（2023 Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction），「北韓、伊朗和暴力極端組織仍舊是持續性威脅，繼續不斷且進一步地從事研發大規模毀滅性武力」。

發言人表示，根據北韓新增的法律條文，北韓軍隊將以「最為壓倒性和持續性的因應策略」來反制美軍戰略。

根據北韓中央通信社報導，平壤當局上週將北韓作為核武國家的地位載入憲法中；與此同時，領導人金正恩也承諾加快核武生產，以阻撓他所謂的美國挑釁行為。