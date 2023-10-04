加拿大國會今天選出佛加斯（Greg Fergus）成為首位非裔議長。（圖/路透社）

加拿大國會下議院議長羅塔（Anthony Rota）日前因在國會殿堂上烏龍讚揚一名曾為納粹服役的烏克蘭裔老兵而黯然下台，國會今天選出佛加斯（Greg Fergus）成為首位非裔議長。

路透社報導，擁有338個議席的下議院成員在不記名投票中選出弗格斯擔任議長。弗格斯領先同黨議員凱西（Sean Casey）、保守黨議員當特勒蒙（Chris d'Entremont）和綠黨黨魁梅伊（Elizabeth May）等其他候選人。

自由黨國會議員佛加斯表示，下議院是「會出現激烈辯論的地方」，呼籲議員們「彼此尊重」。

他說：「除非相互理解和尊重，否則就不會有對話。」

作為議長，佛加斯的職責是主持下議院辯論，並執行國會規範，同時維持超然公正，僅在必須化解僵局時投票表決。

依循傳統，佛加斯由總理杜魯道（Justin Trudeau）及反對派保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）挽著手步入下議院。

杜魯道說：「今天，你是第一位成為議長的非裔加拿大人。這應該鼓舞了所有加拿大人，特別是想要從政的年輕世代。」

據法新社報導，佛加斯2015年首次被選為國會成員，成立了國會非裔核心小組。他也曾擔任杜魯道的國會秘書。

新民主黨黨魁辛赫（Jagmeet Singh）指出，佛加斯身為議長的新任務必須從「恢復議會的榮譽」開始。