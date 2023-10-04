【全程字幕】喊Lin bay好油案應「譴責造假的人」 柯文哲再批：雞蛋還是沒真相 @ChinaTimes

「lin bay好油」版主林裕紘遭檢調查出和國民黨許姓黨工涉嫌自導自演，正在出訪美國的民眾黨總統參選人柯文哲表示，「我們應該是譴責造假的人，不是譴責被騙的人。」重點還是雞蛋的事情，到現在為止還是沒有真相。

柯文哲於美西時間10月3日中午與Fremont （佛利蒙）台裔市長Lily Mei（高敘加）共進午餐，並於餐前接受媒體聯訪。

被問起「lin bay好油」自導自演事件，柯文哲指出，社會上假新聞、假消息很多，不太可能去期望一個社會完全沒有假消息、假新聞，所以要建構一個所謂的「韌性社會」，它可以有效減少假消息、假新聞的妨害。

柯文哲強調，重點還是雞蛋的事情，到現在為止還是沒有真相，他還是主張公開透明、把資料公開就好，像這一人公司、50萬資本額、可以接受政府幾億委託生意，然後明明在停業當中，怎麼會政府跟它簽約，還有到底金額是多少？還有很重要的，到底那些雞蛋到哪裡去了？流向？還有一點，要銷毀的蛋到底是在哪裡銷毀？

柯文哲認為，據他所知，幾千萬顆的蛋要報廢，沒有那麼容易，因為對環境汙染滿大的，所以到現在為止，即使在立法院有開過專案報告，可是奇怪，到現在為止都不知道真相是什麼。

至於前立委黃國昌也被牽扯在其中，柯回應，「我就說這個社會上一定有假消息、假新聞，我們應該是譴責造假的人，不是譴責被騙的人。」