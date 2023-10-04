高雄一名劉姓男子今年7月底在臉書社團貼出凹子底公園池畔鱷魚張嘴照，引發網友一陣騷動。高市工務局、農業局、消防局緊急派員搜索都無斬獲，劉男事後還打119佯稱找到鱷魚模型。警方追查發現，劉男就是始作俑者，眼看事件鬧大才謊稱找到鱷魚模型，全案詢後依違反社會秩序維護法送辦。法官依散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰3000元。

劉男手機留下搜尋假鱷魚的證據。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

判決書指出，劉男於7月29日晚間7時許，自其住處攜帶購得之鱷魚模型前往鼓山區凹子底公園，將鱷魚擺放於池塘邊石頭上，以手機拍照後，於同日晚間10時許在臉書社群「路上觀察學院」發文，貼文寫下「？？？？？這裡是凹子底公園，我傻了，不敢靠近無法確定是不是」，並將攝得鱷魚模型照片張貼於貼文中，供不特定人瀏覽，事後引起相關單位注意及媒體報導。

事後農業局、公園處、消防局等單位派員到場搜尋，不過巡視人員整天找嘸鱷魚蹤跡。劉男30日晚間主動聯絡消防局，聲稱後來在晚間9時40分許，於公園橋附近找到鱷魚模型。公園處指出，模型經消防局現場比對，確認就是網路上的那隻鱷魚，證實凹仔底公園有鱷魚出沒是假消息，提醒大家勿恐慌並勿再散播不實訊息。

警方後續查出，劉男在今年7月上旬透過網路以1840元的價格購得假鱷魚模型，29日晚間7時許跑到凹子底公園放置鱷魚模型並拍照，當晚10時許在網路貼文。案發後劉男還多次搜尋「凹仔底公園 監視」、「凹仔底公園 鱷魚」等查詢紀錄，觀察有無新聞，30日果然吸引大批媒體報導。

警方31日凌晨直接到劉男住家逮人，偵訊後突破劉男心防，劉男坦承「覺得好玩」才會惡作劇，事後發現媒體報導而感到擔心害怕，才會報案謊稱找到鱷魚模型。全案詢後依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」究辦。

法官認為劉男捏造不實發文，該內容已引起社會關注，相關單位亦到場抓捕鱷魚，其內容顯已足使聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧之情形，依違反《社會秩序維護法》，處罰鍰3000元。