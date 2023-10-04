小犬颱風暴風圈今（4）日上午接觸台灣陸地，中央災害應變中心呼籲已納入陸上警戒區域的地方政府應配合提升應變層級，沿海風浪明顯增強，請民眾避免前往海邊、水域從事觀浪或海上活動。

副指揮官交通部常務次長祁文中提醒，已納入陸上警戒區域縣市政府應配合提升應變層級，切勿鬆懈，做好各項防颱措施，並及早完成警戒區域劃定。颱風將帶來較大雨勢，各縣市政府執行預防性疏散撤離工作，優先執行高災害潛勢區的慢性病患及孕婦等需要特別照護者，並請各部會主動協助地方政府執行撤離工作。

中央災害應變中心指出，針對坡地易致災區域，請加強監控並即時發布土石流警戒，對於潛勢溪流保全戶，應及早通報地方政府，於今晚入夜之前執行預防性疏散撤離。

中央災害應變中心強調，應特別留意山區道路狀況，視雨量狀況隨時採取預防性管制作為。部分易致災道路、橋梁以及受前次海葵颱風影響的坡地易致災地區及易成孤島地區，加強預置搶修機具、人力整備，確保相關地區重要聯外道路順暢，並落實各項警戒措施，注意道路邊坡落石、崩塌等坡地災害發生。

由於目前全台水庫蓄水量皆屬高水位，並已有4座水庫調節性放水中，今日各地雨勢將更為明顯，副指揮官指示持續注意水庫放水安全，利用災防告警細胞廣播服務等多元管道，及早通知放水水庫下游河川沿岸民眾知悉。

中央災害應變中心提醒，沿海風浪已明顯增強，蘭嶼、綠島、臺東及恆春半島預估會有7米以上浪高，請呼籲民眾避免前往海邊、水域從事觀浪或海上活動，並請警政署與海巡署持續配合地方政府落實執行警戒區域管制與勸離措施。

依風力趨勢分析顯示，東台灣、恆春半島、桃園以南沿海地區及外島地區易有9至11級強陣風，鑑於過去颱風因路樹或鷹架等倒塌，造成發生大規模停電，請各地方政府加強宣導對於招牌、施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等加強固定。另請針對高速公路及高架等路段，適時發布強風管制路段訊息，提醒用路人注意。