中鋼藉由多年來高品級鋼材的研發與生產經驗累積，所開發的國防尖端超強韌鋼材不僅符合「精緻鋼品」營運策略，也協助潛艦國造及雲豹甲車專案順利推動，躋身國防軍工供應鏈重要一環。展望未來，中鋼除了將持續致力精緻鋼品開發外，亦會攜手下游用鋼產業投入國防新材料與關鍵技術之研發，不僅落實政府國防自主政策，並促進國內產業技術升級。

我國首艘自製潛艦「海鯤號」於今年雙十國慶日前首次在國人面前亮相，其艦體製造採用中鋼研發的新一代超強韌軍用船板鋼，此潛艦用鋼在世界各國屬戰略管制品，無法隨意採購，中鋼投入大量人力與物力自主研發創新完成產製，更顯彌足珍貴。由於潛艦在低溫深海中需承受極大水壓，也必須抵抗可能遭遇的爆震，因此潛艦用鋼需具備零下84度C的良好衝擊韌性，遠優於一般陸上結構用鋼零下5度C或海洋結構用鋼零下40度C之水準，可讓潛艦在深海中保護艦艙內的設備與人員安全。

為了產製韌性要求如此嚴格的鋼板，中鋼投資新台幣20多億元，並投入大量研發能量，於鋼板工場增設需要的線上熱處理設備及強力整平機，另在冶煉製程上也自行開發出消除鋼胚中心偏析的生產技術，並搭配所研發的鋼板大穿深軋延技術，最終可獲得均勻細緻的微觀組織。此外，中鋼也協助國內廠商開發潛艦用鋼板銲接所需銲材及銲接技術，使得銲接部位亦具有優異的抗爆能力，順利通過強力炸藥的近距離爆震測試，進而獲得海軍測試認可用於潛艦建造。

另外，中鋼配合陸軍投入八輪雲豹甲車自主開發案，依軍方需求開發能夠抵抗穿甲彈的抗彈鋼板，由於當時廠內尚未設置生產超高強度鋼板所需的淬回火熱處理設備，因此透過自行研發獨特的合金設計，發展出全球首創的空冷硬化技術，產出具備超高強度的鋼板，其強度超過台北101大樓建造所用鋼板的三倍以上，抗彈能力更超越美軍同級的產品。此外，中鋼與集團關係企業中鋼機械依照抗彈鋼板特有的性質，開發出低殘留應力的加工與銲接技術，可有效防止超強鋼板容易發生氫引裂的問題，中鋼機械也因具備此項獨特的製造技術，獲取承製雲豹甲車車體的商機，至今已陸續完成600餘輛雲豹甲車車體的生產。