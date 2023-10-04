沈姓男子今年1月因細故與林姓前妻談判後，在前妻住家兼工廠放火，台灣高等法院駁回上訴，維持一審認定，將沈男依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判處2年徒刑。可上訴。

沈男與林女曾經是夫妻關係，他因故對林心生不滿，今年1月13日上午9點他騎乘機車，持汽油桶至加油站購買汽油，再乘機車到林女與自己兒子的住處，他因與林之談判不成，將汽油潑灑地面，並使用打火機點燃汽油引燃火勢。

住宅的1樓清洗室、清洗區、包裝區天花板及牆壁受熱燻黑或受燒燒白，2樓倉庫天花板、牆面燻黑，所幸新北市政府消防局樹林分隊前往現場撲滅火勢，始未延燒至房屋主體結構而未遂。

一審新北地方法院審酌沈男未能與被害人林女理性溝通，即率然林的住處1樓潑灑汽油點火，倘未能及時控制火勢並加以撲滅，火勢將一發不可收拾，可能使居住在內之人之生命、身體、財產安全產生難以想像之實害結果，判刑2年，上訴後，二審高院駁回 。