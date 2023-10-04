【全程字幕】金溥聰稱「沒堅持侯友宜當正的」？ 柯文哲「一句話」酸爆國民黨 @ChinaTimes

2024大選外界高度期待在野合作。民眾黨日前拋出比民調、輸的退選，民眾黨參選人柯文哲日前被問到，比民調可能當副手？他強調「是輸的人退選，不是當副手」，但柯文哲在美西時間3日中午受訪表示，輸的一方不是說退選，應該說「副總統可以自己選」，他已經提出來了，不過這幾天好像國民黨顯然不敢接招，就看看國民黨怎麼處理。

柯文哲於美西時間10月3日中午與Fremont （佛利蒙）台裔市長Lily Mei（高敘加）共進午餐，並於餐前接受媒體聯訪。

談到藍白整合議題，柯文哲指出，在過去半年國民黨一直在講藍白合，可是他從來沒有聽過一個具體的方案，到底怎麼合作，當然中間有傳出說國民黨不要比民調、要當正的，後來他就認為，既然國民黨也提不出一個明確的方法，他就按照自己的意見，提出一個公開、公平的方法，怎麼讓在野可以組成一個「最有勝選機會」的組合，那就比民調。

柯文哲說，輸的一方不是說退選，應該說副總統可以自己選，但是由民調最強的人當正的，來解決這個問題，當然他已經提出來了，不過這幾天好像國民黨顯然不敢接招，就看看國民黨怎麼處理。

至於有計畫跟侯友宜會面嗎？柯表示，「大家要見面都可以啊」，重點不是見面，重點是見面要談什麼。

對於兩岸政策，柯文哲表示，其實處理兩岸政策兩個字deterrence（威懾）跟communication（溝通），因為台灣還是要有足夠的自我防衛能力，因為要是自我防衛能力都不夠，根本沒有機會上牌桌，只是說在台灣有足夠的自我防衛能力之下，願意跟中國溝通，來減少台海戰爭的風險。

柯文哲說，那民進黨是跟中國關係太惡劣，完全不來往，這一定不對的，那國民黨是這樣，從太陽花學運以後，國民黨跟中國交往很大一個問題，就是說失去台灣人民的信任，總是懷疑國民黨買辦、幹什麼，所以民眾黨就是在「完全不交往」和「太順從中國」之間，找到一個平衡，這樣就可以了。