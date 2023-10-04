花旗(台灣)銀行舉辦「跨越2023：航向數位永續新未來 (Beyond 2023： Navigating Digital and Sustainable Future)」研討會，逾50位台灣企業客戶參加，討論快速發展的商業與經濟環境，以及企業在未來持續成長所需的解決方案。花旗(台灣)銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達（Aftab Ahmed）及花旗亞太區財資暨貿易金融事業群客戶部門負責人Kanika Thakur聯袂為研討會開場，了解客戶的迫切需求，並提供花旗解決方案。

安孚達指出，數位化及人工智慧的科技發展已大幅改變企業營運及商業模式，促使企業必須導入新科技、新技術來優化商業模式、更新作業流程。此外 在說明花旗銀行協助客戶升級至數位轉型平台時，安孚達指出，花旗為客戶提供更加方便快速的數位化服務，以最有效率的方式協助客戶達成營運目標。他強調：「花旗每日在全球處理超過4兆美元、逾140種貨幣交易，我們將收付、資金管理及貿易融資的金融服務功能都整合在數位基礎架構。我們為企業客戶架設的全球網路銀行平台，皆可實現高效率的跨境收付、餘額查詢和交易執行。」

安孚達指出，數位化及人工智慧的科技發展已大幅改變企業營運及商業模式，進而企業必須導入新科技、新技術來優化商業模式、更新作業流程。他進一步提到，花旗銀行在協助客戶升級至數位轉型平台方面，不遺餘力。花旗為客戶提供更加方便快速的數位化服務，以最有效率的方式協助客戶達成營運目標。安孚達強調：「花旗每日在全球處理超過4兆美元、超過140種貨幣的交易，我們將收付、資金管理及貿易融資的金融服務功能都整合在數位基礎架構。我們為企業客戶架設的全球網路銀行平台，皆可實現高效率的跨境收付、餘額查詢和交易執行。」

在談到ESG對企業的影響時，安孚達指出，花旗集團致力於應對氣候變化，協助驅動淨零經濟轉型。在過去的一年裡，花旗(台灣)持續強化企業內部對氣候相關議題的知識與技能，制定相關策略與目標，並導入各項因應措施如自有場所和設施的淨零行動、向企業客戶提供氣候相關新興金融商品、推動全行氣候風險教育訓練等。他特別以花旗與NGO合作的公益碳權為例，協助NGO節省電力，降低的碳排，換算成碳權，出售給有碳權需求的企業。

花旗亞太區財資暨貿易金融事業群客戶部門負責人Kanika Thakur在她的開幕致詞指出，因疫情期間人們大幅改變消費模式，數位化是傳統產業、科技產業、服務業或中小型企業未來發展與成功的關鍵要素。

Kanika進一步指出，因應不確定的經濟環境，數位化對企業營運資金的控管及流動性調度，更是關鍵。在花旗與客戶的持續接觸過程當中，很多企業財務主管反應每個銀行、每個金融商品，都有不同平台，管理起來很麻煩；因此，企業客戶熱切期待集中管理現金的可見性、可及性，以及流動性，以便優化營運資金的運用，並避免在高利率環境中進行融資。

因應企業客戶的需求，Kanika的建議是，可以透過數位技術及金融科技產品加強企業全球現金可見度及可及性的缺口。她也特別強調，現在是評估現金集中和資金調度結構集中的好時機。

Kanika指出，「現金集中和資金調度結構集中的目標，是在法規允許的範圍內，透過法人，國家和貨幣的參與來優化全球流動性，有助於流動性管理和交易對手風險管理，也有助於企業簡化帳戶管理及簡化平台使用。」