蘋果解決iPhone 15 Pro系列的過熱問題再有新進展，外媒MacRumors引述知情人士說法指出，蘋果內部正在測試iOS 17.0.3版本，目前並不確定何時會推出更新，最快可能會在本周末或下周，以盡速解決過熱爭議。

蘋果上周末發聲明坦言，iPhone 15 Pro系列過熱是因為iOS 17軟體漏洞以及第三方應用程式（APP）交互作用下所造成，預計透過更新軟體解決此問題，蘋果強調，不會透過更新降低A17 Pro晶片的性能。

蘋果也表示，iPhone 15 Pro採用的鈦金屬外觀並不是過熱的罪魁禍首，跟硬體沒有關係。報導提到，原先預計10月底推出，目前尚在測試階段的iOS 17.1將修復該問題，如今蘋果可能會先發布iOS 17.0.3版本。

此外，蘋果提到，過熱問題也與部分應用程式在A17 Pro晶片容易造成過載有關，被點名的APP包括Instagram、Uber及賽車遊戲狂野飆車9：競速傳奇，Instagram與Uber都已經釋出更新，能否解決此問題有待觀察。

即使如此，報導樂觀表示，並非所有的iPhone 15 Pro用戶都遇到過熱問題，也不清楚有多少用戶受到此問題的影響，但預估這個問題會很快得到解決。

先前研究機構測試結果發現，一般使用上iPhone 15 Pro的溫度並不會出現異常，但若使用高負載的軟體進行測試，最高溫一度達到47度。