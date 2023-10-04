知名女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel），日前因經常在社群媒體上公開火辣的穿搭照而吸引大眾目光。近日她回到台灣，在社群上曬出與母親、妹妹咘咘、波妞合照，豈料卻沒見到繼父修杰楷的身影。為此，梧桐妹似乎也注意到，特別再PO了一次文，還虧：「某人森氣氣咯。」

梧桐妹自從開設社群帳號後，便經常在分享穿搭，大方展現豐滿的上圍曲線及火辣好身材，網友們忍不住標記賈靜雯直呼「靜雯要擔心了」，而修杰楷也曾大方表示這個年紀的小朋友敢做敢秀，「想展現身材都OK，不要走光就好」，足見梧桐妹與修杰楷之間的好感情。

不過梧桐妹近日回台後曬出媽媽、妹妹的合照，卻少了修杰楷的身影，她還虧繼父「某人森氣氣咯。」，但沒有透露對方生氣的原因，而好奇的網友也紛紛猜測，「因為妳惡搞自己，他心疼生氣？」、「是不是因為你沒有回家吃他的清冰箱料理？」、「因為前一篇沒提到他。」

修杰楷把梧桐妹拍出雙下巴。(圖/梧桐妹 IG)

修杰楷後來發了一篇限動，透露帶梧桐妹去買滷味，不過卻用文字遮住梧桐妹的臉，原來拍照角度，把少女的雙下巴也拍下，結果被梧桐妹抱怨：「每次都把我拍的很醜是幹嘛。」兩人無論在私下還是在社群上的互動都箱都熱絡。