國民黨總統參選人侯友宜日前於訪美期間，投書《外交事務》期刊（Foreign Affairs），主題為「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」。侯友宜強調，不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然，也不會成為麻煩製造者，且在他領導下的台灣，將會致力扮演好「和平促進者」降低風險。

2024總統大選腳步接近，關鍵議題即為兩岸外交。身為最大在野黨─國民黨的總統參選人侯友宜日前於訪美期間，以「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」為題投書外媒Foreign affairs《外交事務期刊》，暢談其國防外交及兩岸政策，也是侯完整而非常重要的論述；但當時正逢國內爆發進口蛋爭議，相關內容未受到應有關注，或僅有片段呈現，《中時新聞網》經整理後採系列形式報導，讓國人深入了解重點內容有哪些。今為系列五。

「台灣是印太地區的重要成員，我主張台灣要成為本區域負責任的一份子」。侯友宜指出，美台關係對台灣很重要，美國與其他志同道合的國家也是長期支持我們最重要的盟友，也謝謝美國歷年的軍售與國會通過、總統簽署的友台法案。美國與中華民國結束外交關係後，雙方實質關係持續增長，

侯友宜對美國支持台灣的友人表達感謝，也表示要為時時刻刻都在為中華民國而努力的外交人員加油。

侯友宜認為美台關係應該持續增進，包括政府間在各個議題上的互動，以及民間的交流與好感度。侯友宜強調，歡迎「台美21世紀貿易倡議」，也希望美國協助台灣加入CPTPP、甚至是「印太經濟架構」，台灣未來會持續尋求與貿易夥伴推進貿易自由化，包括自由貿易協定的洽簽。

在國際參與方面，侯友宜堅持中華民國是主權獨立國家，如亞太經濟合作會議(APEC)，就是與其他國家平起平坐的正式會員。在聯合國及其專門機構，國際社會也期待我們「有意義的參與」，要能夠「實質、持續、及時、全面」參加這些國際組織，這對台灣來說非常重要，包括以觀察員身份，參加世界衛生大會與參與國際民航組織及國際刑警組織大會活動等，都是未來幾年間應努力實現的目標。

「面對快速變動的全球局勢與地緣政治經濟的挑戰，台灣不應退縮，而是應該積極彰顯與發揮台灣的優勢與影響力」。侯友宜認為，台灣在國際的重要角色包括：區域秩序與民主價值的維護者、科技創新與數位轉型的領航者、永續發展與綠色經濟的推動者、人道關懷與援外的貢獻者、兩岸和平的促進者、台海安全的捍衛者。

侯友宜強調，不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然，也不會成為麻煩製造者，在他領導下的台灣，將會致力扮演好「和平促進者」來降低風險。在中華民國憲法框架下，務實進行兩岸對話往來，創造和平的條件，進一步拓展台灣與美國及日本的實質關係。作為志同道合的夥伴，台灣與美國及印太區域國家之間的關係，仍然有許多可以持續增長的空間。未來侯友宜也希望能與美國、日本、澳洲、韓國、印度、及東協國家等夥伴持續攜手合作。侯友宜重申，若當選總統，會信守這一生不變的承諾，一定會守護好台灣的民主成果，確保和平穩定的台海與區域現狀。

侯友宜投書內容獲得不少好評，其中前台北市副市長李永萍上月19日在政論節目《少康戰情室》中曾表示，侯友宜表達台灣穩定區域安全的決心，也讓僑界吃了定心丸。