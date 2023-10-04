台中市第8選區開戰，立委參選人謝志忠4日再度緊咬江啟臣，痛批他公開要求「洩密」。（陳淑娥攝）

台中市第8選區立委參選人謝志忠日前揭露對手江啟臣因國防部將潛艦預算列為機密而提案凍結預算，是「馬文君2.0」，遭江陣營反批栽贓。謝志忠4日再度緊咬，痛批江等同於公開要求「洩密」；江陣營強調，「潛艦國造計畫是公開預算」，謝是否選擇性失憶，不要為了選舉就造謠抹黑潑髒水。

市議員謝志忠今出示一張中央政府總預算提案單表示，江啟臣提案書內容清楚指出：「僅於國會之機密會議中揭露，是否符合預算公開透明原則，不無疑義。」，既然國防部將相關資訊列為機密會議討論，江還以機密不公開為由凍結預算，不是笨就是壞。

謝志忠指出，江啟臣因國防部將資訊列入機密會議而凍結預算10億元，是為了卡國防而凍結預算，還牽連一連串立法院同事，列入機密會議就是有保密需求，為何要國防部報告機密才能解凍，質疑江啟臣公開要求洩密，現場也高喊「下架馬文君們」、「下架江啟臣」！

謝志忠進一步指出，昨天揭露江啟臣卡國防後，又有網軍到粉專出征，這些網軍共同特徵就是分享新北市政府的新興菸品宣導影片，不只是洗留言帶風向工具，也是地方政府做KPI的工具，要江不要用網軍來壯膽。

江啟臣服務處發言人王昱翔指出，根據立法院第10屆第2會期外交及國防委員會第14次全體委員會會議議事錄，藍綠立委共同提案凍結「新式高教機」預算1億元，照謝志忠所言，民進黨立委蔡適應、羅致政、趙天麟等人也是阻撓國防發展嗎？

王昱翔表示，昨天在立法院院會中央政府總預算質詢，行政院長陳建仁公開表示「立委審查預算是法定職責」，國防部長邱國正公開說明「潛艦國造計畫是公開預算」，試問謝志忠是否選擇性失憶？請謝不要再混淆視聽，選舉到了就造謠抹黑潑髒水，所有預算都是人民納稅錢，必須嚴格審查，不是當舉手部隊護航放水。

王昱翔提到，不要看到不同意見就把人家當網軍，民意代表是要廣納民意，黨意代表才會拒絕民意，人民需要的是黨意代表還是民意代表，一個民代若心中只有黨派沒有國家，沒有廣納民意的民主素養 ，忘了是非和誠信的基本價值，就枉為民代，更對不起選民。