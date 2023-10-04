國民黨立委陳以信批評民進黨立委王定宇是「洩密慣犯」，連在國外軍事機密考察都透過個人臉書對外公布，對此王定宇回應「亂講」，並稱該行程不是機密考察。陳以信對此反批，難道王定宇自承當時臉書公開說謊？他痛批，王定宇洩漏赴法軍事機密考察資訊，對台法互信關係造成負面衝擊，犧牲國家利益成就個人聲量，不僅可能違反國家機密保護法，更沒有資格當立委審查國安國防機密，相關單位應主動調查。

陳以信舉出立法院外交及國防委員會第九屆第五會期的考察紀錄，表示該次赴法機密考察是刻意迴避寫在公開紀錄之上，顯示該次行程機密等級更高，並且涉及台法雙方軍事互信關係。

陳以信強調，但王定宇卻把整趟考察當時自己國外旅遊團，不斷打卡暴露該團在法國行蹤，甚至主動洩露考察地點是法國東部軍事基地，令台法雙方安排人員相當傻眼。他指出，事實上法國東部只有一個空軍基地，而台法軍事合作最主要是幻象戰機，王定宇此言等於將所有機密行程與目的完全透露。

陳以信說，王定宇當時言行可能違反國家機密保護法，而依照國家機密保護法第32條，洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑。他強調，上述事件不只證明王定宇不適任立委，也不該任其經手國安國防機密，而如果違法，現在還在追訴期間，相關單位應該主動展開調查。