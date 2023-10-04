香港男星向佐是影視大亨向華強和陳嵐的兒子，2019年與女星郭碧婷結婚生子，成為兩個孩子的爸，而他也時常透過社群分享家庭生活；日前他在直播帶貨時抱著3歲女兒入鏡，怎料卻接到平台警告，讓他趕緊離開鏡頭前。

向佐日前開直播帶貨時，老婆郭碧婷帶著女兒到現場探班，直播到一半時女兒對著爸爸撒嬌討抱抱，於是他便將女兒抱到鏡頭前，沒想到下秒竟接到平台官方警告，原來是平台有規定未成年者不可入鏡，隨後他也立即把女兒抱離鏡頭外，但女兒不想離開他，嘴上還一直喊著：「爸爸」最後是由郭碧婷出馬把女兒抱離現場。

不過，郭碧婷將女兒抱走後，女兒嘴裡還是一直喊著向佐，而直播中也可以清楚聽到郭碧婷耐心教育女兒，解釋爸爸在工作，年紀太小的小朋友不可以露臉，不過可以在遠處看爸爸工作，這才成功安撫女兒情緒。

事實上，小倆口婚後，郭碧婷鮮少出席公開活動，專心在家相夫教子，向佐近期則積極經營微博、小紅書等社群平台，發展演藝事業，但近年來卻不時被爆婚變，而兩人雖都未針對傳言作出澄清，不過向佐不時曬出一家四口天倫照，用行動撇傳聞。