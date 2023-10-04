小犬颱風來勢洶洶，高雄市政府也在4日早上宣布，晚間6點以後停班停課，不過這時間點恰好碰上學生放學潮，不少家長湧入高雄市長陳其邁臉書，表示這時間點剛好接小孩放學很困難，恐怕會遇到風雨最大的時候，擔心小孩安危，更有家長抱怨，這時間都已經下班下課「不如不要放」。

高雄市政府因應小犬颱風，開設一級指揮中心，並在早上宣布，根據中央氣象署資訊，今(4)晚（週三）高雄市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估沿海地區會將出現10級以上陣風，已達停班停課標準。為維護市民安全及準備各項應變作為，故高雄市今晚6時起停止上班、停止上課。

對此，許多家長與學生湧入陳其邁臉書，表示現在已經風很大了，可不可以早點放？也有家長表示，這樣的放假標準讓家長不知道幾點可以接小孩比較安全，也有民眾表示，6點大部分人都已下班下課，可能正是風雨最大的時刻，相當危險，「不如不要放」。

不過也有網友風向不同，表示也有許多人是上夜班的，6點放假能讓上夜班的人多一分保障，且小孩也可以不用冒著風雨前往補習班或安親班。