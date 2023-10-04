Lin bay好油版主和國民黨工自導自演的政治醜聞持續延燒，民進黨今砲轟，這起事件從林裕紘上黃國昌直播謊稱遭人網路恐嚇開始至今，這起事件是國內首次政黨內部的認知作戰，也是國民黨及民眾黨的抹黑產業鏈大現形，從過去攻擊北農到日前進口蛋議題的政治操作，都是藍白聯手透過網路覇凌，一條龍抹黑方式，遂行特定政治目的。

民進黨今召開「藍白抹黑產業鏈：好油門的好友們」記者會，揭個藍白暗黑網軍的「好油門的好友們」。

民進黨發言人張志豪指出，回顧林裕紘上黃國昌直播謊稱遭人網路恐嚇開始，就是國民黨政策會黨工等網軍自導自演。Lin bay好油門的藍白抹黑產業鍵，先是以許哲賓及林裕紘二人好麻吉關係為核心，許是國民黨中央政策會黨工，曾任雲林縣長張麗善小編，還曾是張嘉郡的發言人，林過去疑似也曾為雲林張家服務，顯見與雲林張榮味家族連結甚深，過去充當打手打擊台灣農業。

他說，而許背後就是「最大網軍頭」國民黨政策會執行長、侯友宜競辦召集人的曾銘宗，其背後就是國民黨主席朱立倫及侯友宜，兩人在林裕紘哭訴演出後第一時間就出面力挺並全面攻擊民進黨，隨後藍白抹黑產業鏈的最上層中國國台辦，也配合啓動認知作戰，用「台灣八缺」帶風向。

張指出，林裕紘也接連獲得黃國昌及館長力挺，很清楚兩人的背後就是柯文哲、黃珊珊和民眾黨，不只如此，藍白民代留言瞎挺，一整套抹黑造謠產業鏈，企圖造成社會恐慌和不安，主要還是在攻擊賴清德、黑心嫁禍民進黨政府，裂解社會信任。

民進黨發言人卓冠廷指出，鬧劇被揭穿後，林仍潛逃在外，對檢警聲稱在國外無法接受調查，「但有人一傳訊息他就回，迅速透過他人坦承自己真的自導自演，卻躲避檢警的調查，敢做不敢當。顯然他的道歉文根本都是假道歉」，甚至故意發出民進黨證來嫁禍給民進黨。

他說，但始作俑者和涉本案的相關人士，都跟國民黨有關。

卓冠廷說，如果覺得自己沒問題，請林裕紘盡快回國，面對司法調查。因為逃到哪個國家都無法切斷就是雲林張家的人，也請國民黨及張麗善立刻出面說明，不要只會切割。

民進黨發言人林楚茵表示，國民黨切割就是棄車保帥，小棋子可以被拋棄，但這些發動命令的人要保住，讓抹黑產業鏈繼續滾進。林與許荒謬行徑，張麗善竟然說：「許哲賓正直善良，林裕紘很勇敢」，但張麗善後來馬上改口說林北好油行徑惡劣，明顯就是棄車保帥。

前北農總經理、民進黨立委參選人吳音寧說，五年了，同一套假戲別再演了！五年前造謠北農休市造成菜價崩盤，導致她必須下台。但北農休市並非由北農決定，且菜價當時更穩定甚至回升，從2018年到2023年，從北農風波到雞蛋風波，簡直是同一套路的劇本。

吳音寧痛陳，當年包括雲林張家及今年國民黨立委候選人王鴻薇、李彥秀、游淑慧、徐巧芯等人，還有Lin bay好油等人，都曾在北農事件中，假農民之名，假農業議題，實則以似是而非的錯誤訊息。

吳呼籲，請別再盜用農民的名義進行政治攻擊。 「lin bay好油」只是其中小配角，演得太過火才翻車，背後的主使者仍毫髮無傷。

張志豪表示，請國民黨主席朱立倫為此負起責任，曾銘宗就是朱立倫主席任命的，按照朱立倫過去的標準應該要辭掉主席，包含侯友宜總統參選人也該為這件事道歉，甚至同樣套路的政治假戲醜聞，這一切背後的影武者別再演了，呼籲林裕紘盡速回國，與許哲賓出面說清楚。