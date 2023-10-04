國防部在9月21日晚發布的共機動態中，首次透露嚴密掌握解放軍福建大埕灣附近地面部隊動態。對此，國防部長邱國正更是回應，最近敵情確實蠻異常的。國安局長蔡明彥今（4）日出席立法院備詢時指出，9月下旬為中國大陸軍委主導的全軍戰略演習，但對岸確實有出現機艦動員、火箭軍試射增加的情況。

邱國正上月22日在立院受訪時坦言，9月敵情蠻異常，因為國防部平常除了監控共軍動態，還會適切發布訊息。據了解，當時中國大陸解放軍正在大埕灣進行軍事演習。

蔡明彥今（4）日在立法院外交國防委員會「國家情報工作暨國家安全局業務報告」備詢時指出，9月下旬為中共中央軍委主導的全軍戰略演習，跟過去大同小異，軍演內容包括聯合火力打擊、聯合海空制空、制海運作、及聯合作戰演習、抗擊外軍，但怪在機艦動員比歷年都大一點，火箭軍試射導彈的數量比過去多。

蔡明彥推斷，出現軍演內容異常，有可能是中國國家主席習近平正在整頓火箭軍，透過軍事演習加強對軍隊的控制。另立委羅致政詢問，「這樣的異常有沒有可能變成新的常態？」蔡對此回應，國安局會加強注意。