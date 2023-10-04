華爾街見聞報導，港股4日受到隔夜美股下挫與外部市場表現不佳影響，開局不佳，科技股普遍下跌，ATMJX五大科技股中，除了小米之外均跌超1％，美團跌超2％，百度、攜程跌超3％，快手、舜宇光學、中芯國際等多股跌超1％。

港股汽車股同樣表現低迷，零跑汽車跌近9％，小鵬跌近4％，北汽跌超3％，廣汽、比亞迪、蔚來跌超2％，吉利等跟跌。

大陸房地產股全線下行，復牌第二日，恒大跌近10％，該股3日收漲約28％，4日盤初曾漲超2％。中梁控股跌超6％，富力地產、旭輝控股跌超3％，融創中國等跟跌。