根據《人民日報》引述山西省忻州市五台縣委宣傳部公告，10月3日山西省忻州市五台縣豆村鎮興坪村一處家庭玉米加工作坊發生一起有害氣體中毒事件，造成7人不幸遇難。據了解，7人之間有親屬關係。目前救援已經結束，原因正在調查中。

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