山西忻州五台縣有害氣體中毒事件 釀7人遇難 11:522023/10/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山西忻州五台縣３日傳出發生有害氣體中毒事件，不幸造成7人遇難，具體原因還在調查中。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《人民日報》引述山西省忻州市五台縣委宣傳部公告，10月3日山西省忻州市五台縣豆村鎮興坪村一處家庭玉米加工作坊發生一起有害氣體中毒事件，造成7人不幸遇難。據了解，7人之間有親屬關係。目前救援已經結束，原因正在調查中。 大陸財政部黨組書記卸任 山西省委書記藍佛安接棒 旗津漁船「冷媒外洩」 一人中毒昏迷送醫 大陸紀檢政法出身 山西省委副書記商黎光被查 #山西省 #忻州市 #五台縣 #玉米加工作坊 #氣體中毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 女手賤拿打火機燒餐廳「火苗變火海」 還裝沒事烙跑惹眾怒 11:232023/10/01 社會 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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