黑色休旅車女駕駛的母親聲稱，女兒是為閃避超車的白色機車，才會重撞路邊發財車。（ 翻攝畫面/ 截自「記者爆料網」）

高雄大社區昨（2）日中午12時許驚傳一起休旅車自撞翻車意外！一名許姓女駕駛行經大社區中正路325號前，重撞路邊一輛貨車，許女的車輛當場翻覆，她與車內的母親被緊急送醫治療，所幸無生命大礙。事後，許女母親將監視器影片發布於網路為女兒抱屈，卻被網友酸爆。

許女母親公布的監視器畫面顯示，兩輛黑色休旅車與一輛機車，先後行經一輛停靠路邊的白色小發財車，其中較後方的黑色休旅車因過於往右行駛，直接追撞發財車，許女母親委屈強調，「我女兒是被機車惡意逼車而造成車禍」。

該影片及貼文一經發布，網友多不贊同許女母親的說法，「影片一開始，車子就已經開在外側了，要說機車逼車，很難說得過，當事人可以減速而不是一直往外」、「被機車逼車，你要不要聽聽看你在說什麼」、「駕駛把汽車當機車開」、「看這影片我沒辦法站在汽車這一邊，怎麼看都不像惡意逼車，開車的人已經偏離車道了」、「講句公道話，就算機車被逼車，你的煞車呢」、「敢貼影片，哪裡來的勇氣？是駕駛本身的問題」。