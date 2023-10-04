該區域範圍不屬於淹水潛勢區，市府仍採取較中央所要求滯洪體積更高之出流管制，經相關審查會審核通過，整體區域排水規劃不僅顯著增加透水面積與滯洪量，並新增延滯洪峰與提升區域排水功能。（高市運發局提供）

高雄市政府澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，以打造複合型永續運動休閒園區為核心元素。（高市運發局提供）

高市府計畫將澄清湖出水口的滯洪公園「小貝湖」，變更開發為捷運黃線Y3聯開用地、澄清湖運動休閒園區，環團今（4）日抗議，要求停止小貝湖開發，否則恐讓下游居民飽受淹水之苦。高市府回應，聯合開發將新設1.9公頃滯洪公園，總滯洪量達4.5萬噸，「不會因為上游開發，造成下游淹水」。

由鳳山等區淹水災民、里長與各界團體組成「小貝湖守護聯盟」，發動連署1700人，今早動員40多位災民、里長高舉白布條、標語至高雄市議會陳情，抗議澄清湖開發毀小貝湖滯洪公園，希望保住既有公園綠地和樹群，高市議員鍾易仲、劉德林等人也出席力挺，呼籲市府三思。

森林城市協會理事長莊傑任指出，原定市長要在議會質詢，卻因颱風防災為由，取消市長質詢，也錯過當面陳情的機會，但要預防颱風豪雨導致的水患問題，唯有保留城市足夠的滯洪空間、避免都市過度開發、保留足夠綠地，才是防止水患之本。

莊傑任表示，高市府無視鳳山、三民、鳥松一帶的淹水災民之苦，還要把澄清湖出水口的滯洪公園「小貝湖」被變更成捷運黃線Y3聯開用地，未來會成為豪宅，導致滯洪量不足，無法解決中下游的社區嚴重的淹水問題。

小貝湖守護聯盟召集人、鳳山區文德里里長謝智華表示，澄清湖棒球場、勞工育樂中心，過去是具有滯洪功能的小貝湖，周邊根本不會淹水，但自從棒球場與長庚把小貝湖滯洪區填掉90％之後，導致逢雨必淹，如今政府又要把僅存的小貝湖滯公園面積大幅減少，根本檔不住澄清湖暴雨洩洪的大水。

莊傑任呼籲，政府不要為了土地利益，犧牲廣大淹水災民權益，停止將小貝湖滯洪公園開發為建地。他建議取消或將開發集中在遠離湖岸與滯洪公園的既有的停車場區，不會減少既有滯洪公園面積，也不會破壞既有綠地與樹群。

「不會因為上游開發，造成下游的淹水！」水利局長蔡長展說明，這十幾年來，水利局排水規畫已將這些集水區域重新劃分，加上自來水公司針對澄清湖每年汛期提供40萬噸以上的滯洪量，因此該區域排洪標準已相對提高，整體周邊開發水利局會做好嚴謹管控排洪設計。

高市水利局總工程司蔡易勳指出，小貝湖只僅剩2.5公頃窪地，現況來講，滯洪功能不到1萬噸，未來聯合開發後，將新設1.9公頃滯洪公園，總滯洪量達到4.5萬噸，原先若要徵收土地做滯洪公園，至少得花7億至10億，如今藉由聯合開發取得，等於是雙贏，後續會加強與地方溝通。

高市府表示，今年0817、0915降雨事件，鳥松本館路、鳳山八德路二段、鳳山建國路二段及三民區九如交流道北向匝道區域等積淹水地點並不屬於「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」小貝湖排水集水區範圍內。上述積淹水點水利局已調查原因，並已規畫改善方案，預計於明年汛期前完成改善。

高市府將整合相關方案後，預定10月底再提報內政部續審，並將配合內政部審議結果修正。高市府重申，澄清湖特定區周邊用地之都市計畫變更及後續開發建設，將秉持尊重自然生態、營造水岸生態與休憩綠帶、保護既有樹木及強化滯洪排水功能等原則規畫開發。